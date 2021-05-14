Son dakika haberleri | Yola savrulan 2 yaralıya ilk müdahale polis ve UMKE personelince yapıldı

Bir son dakika haberine göre Yola savrulan 2 yaralıya ilk müdahale polis ve UMKE personelince yapıldı -Alkollü sürücü yemek götüren kurye motosikletine çarptı: 2 yaralı Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın kurye motosikletine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2...

Yola savrulan 2 yaralıya ilk müdahale polis ve UMKE personelince yapıldı

-Alkollü sürücü yemek götüren kurye motosikletine çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın kurye motosikletine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yola savrulan 2 yaralıya ilk müdahale polis ve oradan geçerken kazanın hemen üzerine gelen UMKE ekibi tarafından yapıldı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Mahallesi istikametinden Kılıçarslan Mahallesi istikametine seyreden Memduh K. idaresindeki 68 ABR 138 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 1134 sokağa giriş yapan Ömer Y. yönetimindeki 06 BT 5478 plakalı Mondial marka motosiklete çarptı. Kaza sonucu sipariş yemek götüren motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mert A. yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara ilk müdahale polis ekipleri ve olay yerinden geçen Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine ola yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında alkol muayenesinden geçirilen hafif ticari araç sürücüsü Memduh K.'nın 79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN