Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı
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Arnavutköy, 3. Sayfa

Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı

Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı Kaza şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı Arnavutköy'de seyir halinde olan bir araç yola sandalye fırlatınca, beton mikseri ve otomobil çarpıştı.

15.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:22
Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı

Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı

Kaza şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halinde olan bir araç yola sandalye fırlatınca, beton mikseri ve otomobil çarpıştı. Kaza da şans eseri yalana ya da ölen olmadı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza Arnavutköy-Habipler yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sehir halinde olan plakası belirsiz bir aracın camından atılan sandalye nedeniyle arkadan gelen iki araç kontrollerini kaybederek kazaya karıştı. 34 AR 7884 plakalı beton mikseri sürücüsü, önüne çıkan sandalye nedeniyle aniden şerit değiştiren Veysel Kalafaz yönetimindeki 78 ED 503 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi ve mikser sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik yaşandı. Kazaya karışan otomobilim çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normalde döndü.

"Zarar sadece mala geldiği için şükrediyoruz"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Veysel Kalafaz, "Biz yolda ilerlerken önümüze sandalyeyi attılar, bizde sandalyeden kurtulmak için ya bariyere vuracaktık ya da önümüzdeki mikser aracına. Başka bir araçtan kurtardık derken mikser bizim aracımızı bu hale getirdi. Biz arabada 4 kişiydik, hanımlarla beraber. Yaralanan yok Allah'a çok şükür. Zarar sadece mala geldiği için şükrediyoruz" dedi.

Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA

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Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı

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