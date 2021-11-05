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Yola saçılan paraları toplayıp gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yola saçılan paraları toplayıp gitti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir fatura ödeme merkezinden çıkan vatandaşın düşürdüğü paraları yoldan geçen bir sahıs tek tek toplayıp gitti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir fatura ödeme merkezinden çıkan vatandaşın düşürdüğü paraları yoldan geçen bir sahıs tek tek toplayıp gitti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay 17 Eylül Mahallesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan fatura ödeme merkezine gelen vatandaş, işlemini yaptıktan sonra iş yerinden çıktı. Caddede ilerleyen vatandaşın poşetindeki paralar yere düşmeye başladı. Vatandaş düşen paralarından haber siz yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen bir şahıs, yoldaki paraları görüp toplamaya başladı. Bir ara ayağı takılan şahıs, tekrar kalkarak paraları rahat bir şekilde toplayıp gitti. O anlar kameralara böyle yansıdı. - BALIKESİR

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