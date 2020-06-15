Yola inen 1.5 metrelik yılan telef olmasın diye böyle mücadele etti
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Yola inen 1.5 metrelik yılan telef olmasın diye böyle mücadele etti

Yola inen 1.5 metrelik yılan telef olmasın diye böyle mücadele etti KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.

15.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:29

Yola inen 1.5 metrelik yılan telef olmasın diye böyle mücadele etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.

Olay İzmit Karanenizliler Mahallesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane yolunda 1.5 metrelik yılanın araç yoluna indiğini gören bir vatandaş, eline sopa alarak yılanı telef olmaması için yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. Araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalışan yaşlı vatandaşın çabası ise o anda yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşlı şahıs, elindeki sopa asfalt zemine vurarak ile yılanı yoldan çıkarmaya çalışıyor.

Yola inen 1.5 metrelik yılan telef olmasın diye böyle mücadele etti

Kaynak: İHA

Manşet

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