Yola Hizmet İçin Çıktık"

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, "Yolumuz, misyonumuz ve vizyonumuz belli, yola hizmet etmek için çıktık." dedi.

Aydın, düzenlediği basın toplantısında, il yönetimini gazetecilere tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Basını önemsediklerini ve gazetecilerle birlikte olmayı istediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi kısa bir süre önce yeni yönetimimizi oluşturduk. Bugün yeni yönetimimiz ve sizinle birlikte olmak ve tanışmak istedik. Bölgemiz ve Ardahanımız için birlikte olup, birlikte çalışma niyetindeyiz. Yönetimimiz yeni ama tek yumruk. Yolumuz, misyonumuz ve vizyonumuz belli, yola hizmet etmek için çıktık. Hizmet ederken de basınla birlikte olmak istiyoruz. Çünkü Ardahan'da yaşayan herkesin Ardahan'a hizmet etme noktasında aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

Programa katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da İl Başkanı Aydın ve yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi.