Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
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Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D100 Karayolu'na giren yavru köpeği, belediye otobüsü şoförü yoldan alarak ezilmekten kurtardı.

Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D100 Karayolu'na giren yavru köpeği, belediye otobüsü şoförü yoldan alarak ezilmekten kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Hat 240' numaralı belediye otobüsü ile sefere çıkan Serkan Yaman Sukay, D100 Karayolu, İzmit istikametinde seyir halindeyken yavru köpeğin yola girdiğini fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Sukay, otobüsten inerek yavru köpeği yoldan alarak ezilmekten kurtardı. Yavru köpeği yol kenarına bırakan Sukay, daha sonra otobüse binerek yola devam etti.

O anlar ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yolun ortasında koştuğu görülüyor. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak köpeği yoldan alıyor.

Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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