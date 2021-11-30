Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde aniden yola çıkan mandalar, zincirleme kazaya neden oldu.

İlçe girişine 2 kilometre uzaklıkta bir araç, yola çıkan mandalara çarptı.

Arkadan gelen 4 aracın da yola savrulan mandalara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2 manda telef oldu, 2'si de sakatlandı.

Kazaya karışan araçlarda da maddi hasar oluştu.