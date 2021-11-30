Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Hasköy ilçesinde aniden yola çıkan mandalar, zincirleme kazaya neden oldu.

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde aniden yola çıkan mandalar, zincirleme kazaya neden oldu.

İlçe girişine 2 kilometre uzaklıkta bir araç, yola çıkan mandalara çarptı.

Arkadan gelen 4 aracın da yola savrulan mandalara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2 manda telef oldu, 2'si de sakatlandı.

Kazaya karışan araçlarda da maddi hasar oluştu.

Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

 Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

 Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title