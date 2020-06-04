Yola fırlayan domuza çarpan motosikletli öldü Yola fırlayan domuza çarpan motosikletli öldüBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, aniden yola fırlayan domuza çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kurhan (44), hayatını kaybetti.

Yola fırlayan domuza çarpan motosikletli öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, aniden yola fırlayan domuza çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kurhan (44), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine giden İbrahim Kurhan yönetimindeki plakasız motosiklet, aniden fırlayan domuza çarptı. Kazada domuz ölürken, çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü de yol kenarında bulunun tarladaki ağaca çarptı. Kazayı görenler, kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsünün yardıma koştu, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kurhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Kurhan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA