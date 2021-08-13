Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
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Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Tokat'ta meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

TOKAT - Tokat'ta yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Behzat Bulvarında meydana geldi. Yoğun trafik arsında ananesinin yanından biranda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Sürücünün ani fren yaparak durması sonucu çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Annesi tarafından düştüğü yerden kaldırılan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yolda meydana gelen bir başka kazada minibüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobil çarpması sonucu meydana geldi. Yayanın koşar adımlarla yola aninden çıkması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen şahıs kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Aynı nokta farklı bir zaman diliminde yaşanan kazada ise tali yoldan ana yola çıkan otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı.

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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