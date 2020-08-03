Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı -Yaralı çocuğun yakınlarından gazetecilere saldırı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun yola fırladığı esnada otomobil çarptı.

Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

-Yaralı çocuğun yakınlarından gazetecilere saldırı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun yola fırladığı esnada otomobil çarptı.

Kaza Müftü Mahallesi Jet Yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.K. idaresindeki 67 UG 092 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsü annesinin yanından aniden fırlayan 3 yaşındaki A. S. A.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı A. S. A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Savcılık tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı çocuğun yakınları gazeteciye saldırdı

Yaralının bazı yakınları ise kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırarak görüntü çekmesini engellemeye çalıştı. Bazı yaralı yakınları görevini yapmaya çalışan gazeteciye "İnşallah yarın bir gün senin de çocuğun olur. Senin de başına gelir. İnşallah aynısı senin de başına gelir. Böyle görev mi olur? Böyle gazetecilik mi olur?" diyerek beddua etti.

Kaynak: İHA