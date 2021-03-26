Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı
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Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa, hareket halindeki otobüs çarptı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa, hareket halindeki otobüs çarptı. Çocuğun otobüse çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı. O sırada cadde üzerinden geçmekte olan otobüse çarpan çocuk, çarpmanın etkisiyle kendisini yerde buldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - İZMİR

Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı
Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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