Yola düşürdüğü sebze kasasını alırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de, aracıyla taşıdığı biber kasası yola düşen kişi, kasayı almak isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de, aracıyla taşıdığı biber kasası yola düşen kişi, kasayı almak isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aracıyla sebze taşıyan A.S, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde, biber kasalarından birinin yola düştüğünü fark etti.
Durdurduğu aracından inen A.S'ye, yoldaki kasayı almak istediği sırada E.Ü'nün kullandığı 06 CCA 685 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, A.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.S'nin cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen