Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi
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Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi

Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Feke ilçesinde grup yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 6 mahallenin karayolu bağlantısı kesildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde grup yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 6 mahallenin karayolu bağlantısı kesildi.

Dün gece saatlerinde Belenköy ile Yaylapınar mahalleleri arasındaki grup yoluna, tepeden kopan kaya parçaları düştü. Yolun kapanmasıyla Yaylapınarı, Bağdatlı, Gürümze, Süphandere, Gedikli ve Güzpınarı mahalleleriyle ilçenin karayolu bağlantısı kesildi. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.


Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi
Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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