Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi
ADANA'nın Feke ilçesinde grup yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 6 mahallenin karayolu bağlantısı kesildi.
ADANA'nın Feke ilçesinde grup yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 6 mahallenin karayolu bağlantısı kesildi.
Dün gece saatlerinde Belenköy ile Yaylapınar mahalleleri arasındaki grup yoluna, tepeden kopan kaya parçaları düştü. Yolun kapanmasıyla Yaylapınarı, Bağdatlı, Gürümze, Süphandere, Gedikli ve Güzpınarı mahalleleriyle ilçenin karayolu bağlantısı kesildi. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal