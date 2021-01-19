Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaya parçasının yola düşme anı Ekiplerin yola düşen kaya parçalarını temizleme çalışması - Batman Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.