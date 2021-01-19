Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi
Kaya parçasının yola düşme anı Ekiplerin yola düşen kaya parçalarını temizleme çalışması - Batman Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Kaya parçasının yola düşme anı
Ekiplerin yola düşen kaya parçalarını temizleme çalışması - Batman
Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Şefi Salih Yıldız, ekiplerle hemen müdahale ederek yolu ulaşıma açtıklarını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı