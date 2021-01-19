Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi
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Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi

19.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:08

Kaya parçasının yola düşme anı Ekiplerin yola düşen kaya parçalarını temizleme çalışması - Batman Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kaya parçasının yola düşme anı

Ekiplerin yola düşen kaya parçalarını temizleme çalışması - Batman

Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Şefi Salih Yıldız, ekiplerle hemen müdahale ederek yolu ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi
Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi
Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi
Yola düşen kaya parçası ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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