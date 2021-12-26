Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı

Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli-Muğla Fethiye Karayolunda yağışlardan dolayı yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu.

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FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Denizli'nin Çameli-Muğla Fethiye Karayolunda yağışlardan dolayı yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu. Yolda duran sürücüler araçlarından inerek kayaları yol kenarına aldı.

Çameli - Fethiye karayolunun Karabayır Mevkiinde dağlardan kopan kaya parçaları yola düştü. Yolda bulunan kaya parçalarından dolayı sürücülerin zaman zaman kaza riski yaşadı. Yolu kullanan bazı sürücüler yaşanabilecek kazalara karşı araçlarından inerek yola düşen kaya parçalarını tek tek topladı. Yolu temizleyen araç sürücüleri, düşmeye devam eden kaya parçalarından dolayı yolu kullanan kişilerin dikkatli olmasını ve yetkililerden de önlem almalarını istedi. - DENİZLİ

Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı

Yola düşen kaya parçası sürücülere zor anlar yaşattı

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