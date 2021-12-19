ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman-Çelikhan Karayolunda yağışlardan dolayı yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Adıyaman'da etkisini gösteren yağmur yağışlarından dolayı Adıyaman- Çelikhan Karayolunun Recep Mevkiinde dağlardan kopan kaya parçaları yola düştü. Yolda bulunan kaya parçalarından dolayı sürücülerin zaman zaman kaza riski yaşadı. Yolu kullanan bazı sürücüler yaşanabilecek kazalara karşı araçlarından inerek yola düşen kaya parçalarını tek tek topladı. Yolu temizleyen araç sürücüleri, düşmeye devam eden kaya parçalarından dolayı yollu kullanan kişilerin dikkatli olmasını ve yetkililerden de önlem almalarını istediler. - ADIYAMAN

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