Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi
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Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi

Bilecik'te çevre yolunda oluşan bir heyelan sonrası yola düşen kaya ve toprak parçaları seyir halindeki 4 araçta maddi hasar meydana getirdi.

30.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:35
Yola düşen kaya parçaları 4 araca zarar verdi

'te çevre yolunda oluşan bir heyelan sonrası yola düşen kaya ve toprak parçaları seyir halindeki 4 araçta maddi hasar meydana getirdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük çevre yolu Eren Köy yol ayrımı yakınlarında yamaçta oluşan bir heyelan sonrası yola kaya ve toprak parçaları döküldü. Bunu fark etmeyen 4 aracın lastikleri ve radyatörlerinde hasarlar meydana gelirken, araçlar çekici yardımı ile sanayiye götürüldü. Bölge trafik ekipleri bölgede geniş çaptı önlem alırken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Karayolları ekipleri bölgede yaptığı temizliğin ardından trafik normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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