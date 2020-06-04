Yola dökülen meyveleri yardımseverler topladı İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

Yüzleri gülümseten olay, İzmir'in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Bir kamyondan yola meyveler dökülünce, duyarlı vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı ve araçlarından inerek meyveleri yola dökülen şahsa yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu. O anların görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA