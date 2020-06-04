Yola dökülen meyveleri yardımseverler topladı
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Yola dökülen meyveleri yardımseverler topladı

İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

Yola dökülen meyveleri yardımseverler topladı
04.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:38

İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

Yüzleri gülümseten olay, İzmir'in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Bir kamyondan yola meyveler dökülünce, duyarlı vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı ve araçlarından inerek meyveleri yola dökülen şahsa yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu. O anların görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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