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Yola dökülen meyve püresi tehlike oluşturdu

Yola dökülen meyve püresi tehlike oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasından yola meyve püresi dökülmesi ile yolun kayganlaşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasından yola meyve püresi dökülmesi ile yolun kayganlaşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'nde sabah erken saatlerde seyreden bir kamyonun kasasında yüklü meyve püreleri yola döküldü. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından yol trafiğe açılırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. - MUĞLA

Yola dökülen meyve püresi tehlike oluşturdu

Yola dökülen meyve püresi tehlike oluşturdu

Yola dökülen meyve püresi tehlike oluşturdu

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