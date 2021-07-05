YOLA DÖKÜLEN GAZ BETON TRAFİĞİ AKSATTI
BARTIN'da, TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla gaz beton yola döküldü.
BARTIN'da, TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla gaz beton yola döküldü. Trafik kısa süre aksarken, yola dökülen gaz beton temizlendi.
Kaza saat 12.30 sıralarında Bartın Karabük yolu Bayıryüzü mevkiinde meydana geldi. Şenol Köksal yönetimindeki 37 HB 296 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada dorsenin kapağı açıldı. Dorsede bulunan gaz beton yola saçıldı. Sürücü aracı yol kenarına park ederken, haber verilmesi üzerine gelen trafik ekibi yolun bir bölümünü kapattı. Yola dökülen gaz betonun temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı