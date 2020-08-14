Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular
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Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular

Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular -Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular.

14.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:19

Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular

-Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı

TOKAT - Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular. Diğer sürücülerin yola dökülen fasülyeleri toplayıp kamyona yüklemek için gösterdiği yürek ısıtan dayanışma ise MOBESE kameralarına yansıdı.

Edilen bilgiye göre olay; Tokat kent merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi ile 600 Evler Mahallesininin kesiştiği trafik ışıklarında yaşandı. Kamyonetine yüklediği sebze ve meyvelerle yol çıkan sürücünün kavşaktan döndüğü esnada 4 kasa fasulyeyi yola düştü. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdu. Hızlı bir şekilde, el birliği ile dökülen fasülyeleri yeniden kamyona yüklediler. Yürekler ısıtan o anlar ise MOBESE kameraları tarafından an be an görüntülendi. Fasulyelerin kamyonete yüklenmesi sonrasında trafik akışı kaldığı yerden devam etti.

Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular

Kaynak: İHA

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