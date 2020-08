Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular Yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular -Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular.

TOKAT - Kamyonun kasasından yola dökülen fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdular. Diğer sürücülerin yola dökülen fasülyeleri toplayıp kamyona yüklemek için gösterdiği yürek ısıtan dayanışma ise MOBESE kameralarına yansıdı.

Edilen bilgiye göre olay; Tokat kent merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi ile 600 Evler Mahallesininin kesiştiği trafik ışıklarında yaşandı. Kamyonetine yüklediği sebze ve meyvelerle yol çıkan sürücünün kavşaktan döndüğü esnada 4 kasa fasulyeyi yola düştü. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyelerin ezilmemesi için trafiği durdurdu. Hızlı bir şekilde, el birliği ile dökülen fasülyeleri yeniden kamyona yüklediler. Yürekler ısıtan o anlar ise MOBESE kameraları tarafından an be an görüntülendi. Fasulyelerin kamyonete yüklenmesi sonrasında trafik akışı kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA