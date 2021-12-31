Yola döktüğü malzemelerle trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye para cezası - Haberler
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Yola döktüğü malzemelerle trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye para cezası

Yola döktüğü malzemelerle trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da trafikte seyir halindeyken ani manevralar yaparak araçtaki malzemeleri yola döken sürücüye bin 783 lira idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da trafikte seyir halindeyken ani manevralar yaparak araçtaki malzemeleri yola döken sürücüye bin 783 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken ani manevralar yaparak kamyonetindeki malzemeleri yola döküp trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye bin 783 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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