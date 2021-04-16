Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular
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Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | 3. Sayfa

Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular Ankara Siteler bölgesinde 2 kişi kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular

ANKARA - Ankara Siteler bölgesinde 2 kişi kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde, sunta dolu kamyon deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması sonucu suntalar yola dağıldı. Yolda olan 2 kişi suntaların üzerinden atlayarak yara almaktan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular
Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular
Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular
Yola devrilen suntalardan son anda böyle kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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