Yola Çıkan Yılkı Atları Sürücüleri Tedirgin Ediyor

Yola Çıkan Yılkı Atları Sürücüleri Tedirgin Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ile Terme ilçesi karayoluna çıkan yılkı atları zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yola Çıkan Yılkı Atları Sürücüleri Tedirgin Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ile Terme ilçesi karayoluna çıkan yılkı atları zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yolda seyir halinde olan araçların önüne atlayan yılkı atları, sürücülerin dikkatini dağıtırken, bir yandan da araç trafiğini aksatıyor.

Sürücüler atlar için tedbir alınmasını istiyor.

Sürücüler yılkı atlarının sayısının giderek bölgede arttığını ve aniden yola çıkmalarının kazalara davetiye çıkardığını dile getirdi.

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