Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
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Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar beslediBAYBURT - Bayburt-Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.

14.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:28
Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi

- Bayburt-Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.

Bayburt'ta gece saatlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği yolda vatandaşlar tarafından simitle beslendi.

Tilkiyi yolda gören araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, otomobili durdurdu. Daha sonra tilkinin ürkmemesi üzerine vatandaşlar simit verdi. Bir süre karnını doyuran tilki gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
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