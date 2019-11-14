Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar beslediBAYBURT - Bayburt-Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.
Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
BAYBURT - Bayburt-Trabzon yolunda yola çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.
Bayburt'ta gece saatlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği yolda vatandaşlar tarafından simitle beslendi.
Tilkiyi yolda gören araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, otomobili durdurdu. Daha sonra tilkinin ürkmemesi üzerine vatandaşlar simit verdi. Bir süre karnını doyuran tilki gözden kayboldu.
Haber Videosu: Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi