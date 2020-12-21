Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çevreyoluna çıkan köpek trafik kazasına sebep oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray'dan Çerkezköy ilçesi istikametine giden Emre Tunçbilek idaresindeki 39 NT 881 plakalı otomobil, Beton Santrali mevkiinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca sol şeritte seyreden Kerem Turhan idaresindeki 59 EP 031 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı