Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu: 1 yaralı - Haberler
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Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde önüne aniden köpek fırlayan motosikletli sürücü, köpeğe çarpmak istemedi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde önüne aniden köpek fırlayan motosikletli sürücü, köpeğe çarpmak istemedi. Kaza yapan sürücü hastanelik oldu.

Olay, gece 02.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu 3. km üzerinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı ilçe merkezinden Aşağısevindikli Mahallesi yönüne doğru seyir halinde bulunan 41 AEY 390 plakalı motosiklet sürücüsü Egemen B., akaryakıt almaya giderken önüne aniden bir köpek çıkması sonucu köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı.

Düşmek kaydıyla kolu kırılan sürücü hastanelik oldu. Motosiklette de maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

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