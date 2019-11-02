Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çeviren sürücü takla atan otomobilde yaralandı.

02.11.2019 12:53
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çeviren sürücü takla atan otomobilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zeynal Çiftçi idaresindeki 68 HZ 493 plakalı otomobilin önünde, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü üzerinde köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü direksiyonu çevirince otomobil takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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