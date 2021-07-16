Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da yola çıkan kediye çarpamamak için Metin Öztaş'ın (19) ani manevra yaptığı hafif ticari araç, ağaca çarpıp takla attı.

KONYA'da yola çıkan kediye çarpamamak için Metin Öztaş'ın (19) ani manevra yaptığı hafif ticari araç, ağaca çarpıp takla attı. Camdan fırlayıp kullandığı aracın altında kalan Öztaş öldü, yanındaki Ali Selbes (15) ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Metin Öztaş, 42 AEB 118 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yaptı. Öztaş'ın kontrolünü yitirdiği araç, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Camdan fırlayıp kullandığı aracın altında kalan Metin Öztaş, yaşamını yitirdi, yanındaki Ali Selbes ise yaralandı.Ali Selbes, bölgeye sevk edilen ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selbes'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural