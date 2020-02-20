Yola çıkan eşeklere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde yola çoktan 3 eşeğe çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde yola çoktan 3 eşeğe çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit'ten Midyat ilçesine gelen sürücüsü öğrenilemeyen 27 J 0853 plakalı otomobil Çatalan yol ayrımında yola çıkan üç eşeğe çarptı.
Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Telef olan üç eşek ise itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.