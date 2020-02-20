Yola çıkan eşeklere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Yola çıkan eşeklere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde yola çoktan 3 eşeğe çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.

20.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:20
Yola çıkan eşeklere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

'in ilçesinde yola çoktan 3 eşeğe çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'ten Midyat ilçesine gelen sürücüsü öğrenilemeyen 27 J 0853 plakalı otomobil Çatalan yol ayrımında yola çıkan üç eşeğe çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Telef olan üç eşek ise itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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