Yola Çıkan Çocuğa Araç Çarptı: 1 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, annesiyle yürürken yola çıkan 5 yaşındaki çocuk, araç çarpması sonucu yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, annesiyle yürürken yola çıkan 5 yaşındaki çocuk, araç çarpması sonucu yaralandı.
Sivas Caddesi üzerinde Adem Y. (40) yönetimindeki 58 KC 988 plakalı minivan, annesiyle yolun karşısına geçme hazırlığı yaparken aniden yola çıkan Elanur Yıldırım'a (5) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yıldırım, çevrede bulunanların yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım, ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.