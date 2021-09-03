Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular Bisikletle yola çıkan çocuğu kurtarmak istersen öldüler Niğde'de yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı.

Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Bisikletle yola çıkan çocuğu kurtarmak istersen öldüler

NİĞDE - Niğde'de yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41)ve Nazmiye Özkul (61)'a sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti. Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen