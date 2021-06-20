Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi
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Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi

Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyon sürücüsü, yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, kamyon devrildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyon sürücüsü, yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, kamyon devrildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 DU 350 plakalı kamyon sürücüsü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen kamyon iş makinesi yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi
Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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