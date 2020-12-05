Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
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Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada

05.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:52
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada

BURSA'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu.

BURSA'da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu. 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesi Ataevler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Aynı yöne giden iki otomobil de kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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