Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
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Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler

13.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:02
Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler

BURSA'nın İznik ilçesinde yol yapımında görevli vinç şoförü Caner Güzel (36), kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde yol yapımında görevli vinç şoförü Caner Güzel (36), kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Güzel şüphelileri tanımadığını söyledi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, İznik-Adapazarı yolu üzerinde yaşandı. Yol yapım çalışmalarında görevli Caner Güzel (36) kullandığı vince girip, uykuya yattı. Ancak kısa süre sonra motosiklet ile gelen kimlikleri belirsiz 3 şüpheli, ellerindeki çekiçler ile vincin camlarını kırdı. Ardından Güzel'i darbeden saldırganlar kaçtı. Caner Güzel de polisi aradı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Caner Güzel, "Uyuyordum, biri cama vurdu. 'Buradan uzaklaş' dedi, 'Neden?' diye sorduğumda cama vurdu. Cam patladı, kapıyı açınca da diğerleri vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyerek, şüphelileri tanımadığını söyledi.

Görüntü dökümü;

-Şoförün açıklamaları-Kamyondan detaylar

Haber-Kamera:  Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),


Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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