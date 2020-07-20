Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide
20.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:35

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Zaman içerisinde yıpranan, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Kiraz, Kaplan ve Yayladalı Mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte inceledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere, asfalt sezonuna çok geç başlamak zorunda kalmıştık. Ancak memleketimizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı kamu kurumları iktisadi tedbirlere gitmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa'mıza 18 milyon kredi kazandırmıştır. Hizmet doğudan başlar, talimatları doğrulusunda biz 40-50 yıllık yol problemleri bulunan Demirci ve Selendi'den çalışmalar başladık. İki ay gibi kısa bir süre zarfında, ilimiz genelinde ekiplerimiz 350 kilometre bir yol yapım başarı gösterdi" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Soma ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Kuruçay, "Bu yıl geçtiğimiz yılın sathi kaplama programı bitirmemizin ardından yine sayın başkanımızın talimatlarıyla programımızı oluşturduk. Kendisi yine Manisa'mıza 50 milyonluk yol yapım işlerinde kullanılmak üzere bir mal alım kredisi kazandırdı. Biz de bu noktada yol yapım çalışmalarında kullanacak bitüm malzemelerin ihalesini gerçekleştirdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle TÜPRAŞ, temmuz ayı ortasına üretimi durdurdu. Bizim asfalt yapımında kullandığımız bitüm menşeili malzemelerin satışı durdu. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle tekrar üretime başladılar. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak il genelinde yol yapım çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugün de yol yapım çalışmalara başladığımız ilçelerimizden biri Soma'dayız. İzmir il sırında bulunan Yayladalı, Kiraz, Kaplan mahallelerimizin olduğu ve Menteşe Kaplıca işletmelerinin bulunduğu yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah izin verirse buradaki sathi kaplama çalışmamızı kısa sürede tamamlayarak, program dahilindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti 3. Sayfa
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar Ekonomi
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı Güncel
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı 3. Sayfa
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 20 - 26 Temmuz burç yorumları
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Engin Altay Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Dalkılıç Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 10:36:42. #1.15#
title