Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması
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Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması

23.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:32
Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli ilçesi Kargın Mahallesi'nde beton yolun ömrünün uzatılması, mevsimsel yağışların yollar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları önlemek amacıyla beton hendek çalışmasına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli ilçesi Kargın Mahallesi'nde beton yolun ömrünün uzatılması, mevsimsel yağışların yollar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları önlemek amacıyla beton hendek çalışmasına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ahmetli ilçesi Kargın Mahallesi'nde 15 kilometrelik güzergahta başlayan beton hendek çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Öztozlu'ya Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Nilhan Kılınç ve Ahmetli Kargın Mahalle Muhtarı Bülent Cengaver de eşlik etti.

Çalışmalar hakkında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Turgutlu-Ahmetli-Saruhanlı ilçelerini birbirine bağlayan 40 kilometrelik güzergahta beton yol çalışmaları tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol şerit çizgileri de çekildi. Bu güzergah, çiftçilerimizin tarım arazilerine gitmek için yoğun olarak kullandıkları bir yol. Bu yolları korumamız gerekiyor. Beton hendek çalışması da bu yüzden önemli. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da beton hendek çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Kuruçay, "Yol yapım sezonu boyunca bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda bilindiği üzere Ahmetli-Turgutlu-Saruhanlı ilçemiz üzerinde 40 kilometrelik güzergahta beton yol yapımını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları üzerine bitirmiş olduğumuz imalatlarda, yolun ekonomik ömrünün daha uzun olması nedeniyle mevsimsel olarak yaşanan yağışlarda yolların bozulmasını önlemek ve ömrünü uzatmak amacıyla beton hendek uygulaması yapıyoruz. Bu sayede yapmış olduğumuz yolların, toprak dolguları da azalmıyor. Yağışlardan dolayı çökmeler de yaşanmıyor. Şu anda üzerinde bulunduğumuz güzergahta 15 kilometrelik beton hendek uygulaması yapacağız. Hendek uygulamalarımız, il genelinde yapmış olduğumuz tüm imalatlarda devam edecek" diye konuştu.

Kargın Mahalle Muhtarı Bülent Cengaver de yapılan çalışmaların mahalle halkını mutlu ettiğini belirtti. Cengaver, "Mahalle halkımız beton yol uygulamasından oldukça memnun. Hendek çalışmalarımızın devam etmesi de devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Nilhan Kılınç, "Çalışmalar gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile bizde yakinen takip ediyoruz. Tabi bu beklenen bir çalışmaydı. Mahallelerimizi birbirine bağlayan bu beton yol, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olması sebebiyle birçok mahallemizin ihtiyacını görüyor. Yolun emniyetinin sağlanması için hendek çalışması çok önemliydi. Hızlı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması
Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması
Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması
Yol Yapım Dairesinden beton hendek çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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