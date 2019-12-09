Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu
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Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

09.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:05
Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu
SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Ekmekçiler köyünde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı. 


- Siirt
Kaynak: DHA
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