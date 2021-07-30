Yol Yapım Çalışmalarımız Yusufpaşa Mahallesi Küçük Kazım Bey Caddesinde Devam Ediyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Yusufpaşa Mahallesi, Küçük Kazım Bey caddesinde yeni asfalt yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Yusufpaşa Mahallesi, Küçük Kazım Bey caddesinde yeni asfalt yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serim çalışmalarına başlanılacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre