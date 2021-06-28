Yol Yapım Çalışmalarımız Tayyare Meydan Sokakta Devam Ediyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Tayyare Meydan Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Tayyare Meydan Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre