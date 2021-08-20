Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Devam Ediyor.

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesinde yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesinde yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre