Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor
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Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor

Yol Yapım Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi, Şehit Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serim çalışmalarına başlanılacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

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