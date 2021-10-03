Yol Yapım Çalışmalarımız İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesinde Devam Ediyor

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz İstasyon Mahallesi, Sinan Şamil Sam Caddesinde yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serim ve yol çizgi çalışmalarına başlanılacaktır. Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol, kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

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