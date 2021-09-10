YOL YAPIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

İl genelinde başlattığı yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi- Yakuplu Mahallesi bağlantı yolunda SSB beton yol çalışmalarını tamamladı.

İl genelinde başlattığı yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi- Yakuplu Mahallesi bağlantı yolunda SSB beton yol çalışmalarını tamamladı.

12, 5 km uzunluğa sahip Marmaraereğlisi- Yakuplu Mahallesi bağlantı yolu, önceki yıllarda yapılan sathi kaplamanın ağır vasıta trafiği ve yoğunluğu nedeniyle bozulması ve yol genişliğinin yer yer 5 metreye kadar düşmesinden dolayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 faaliyet programına alındı. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol genişliği 7, 5 metreye çıkarılarak toprak işleri, sanat yapıları ve alt temel tabakası, üzeri ise silindirle sıkıştırılmış beton kaplama olarak yapıldı. Söz konusu yolda 15. 000 metreküp beton, 15. 000 metreküp alt temel, 26. 000 metreküp taş dolgu ve 100 metre büz kullanılarak yol standardı yükseltildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kentimizin ulaşım kalitesini arttıracak önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeden devam edeceğiz. Ben, yapımını tamamladığımız yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre