"Yol yakınken gelin ve devletin merhametli kucağına teslim olun"

28.09.2019 19:33

Muş Valisi İlker Gündüzöz, önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla bölgesindeki operasyonların devam ettiğini belirterek, "Yol yakınken nedamet içinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun' diyorum. Bunlar (terör örgütü üyeleri) sonu belli, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedecekleri bir serüvenin içindeler." dedi.

Vali Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ve emniyet teşkilatınca 7 gün 24 saat, 4 mevsim 365 gün esasına dayalı operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonların kış aylarında da süreceğini dile getiren Gündüzöz, "Bazısını terör örgütü zorla çıkarmış, bazısı belki kandırılmış çocuklar. 'Yol yakınken nedamet içinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun.' diyorum. Bunlar sonu belli, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedecekleri bir serüvenin içindeler. Yoksa sonu, maalesef genç yaşında bir hiç uğruna hayatlarını vermek oluyor." ifadelerini kullandı.

Artık, "Kış geldi, operasyona ara verelim." denilmediğini, bunların sonuçlarını aldıklarını kaydeden Gündüzöz, teknolojik imkanları azami seviyede kullanan jandarma, emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eş zamanlı istihbarat değişiminde bulunduğunu anlattı.

"Terör, Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminden çıkacak"

Dağdaki teröristlerin aç olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Terör örgütü uzantısı partiye de sesleniyoruz: Bu hainliklerinizden vazgeçin." dedi.

Vali Gündüzöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların legal görünümlü birtakım örgütlerine de sesleniyoruz: Hainliklerinizden vazgeçin. Bu milletin artık sabrı kalmadı. Diyarbakır'da annelerin feryadını tüm Türkiye, tüm dünya duyuyor ama hainler duymama konusunda ısrarcı. Terör, Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminden çıkacak. Teröre destek olan şehir içindeki yapıları da silinip gidecek. Bu konuda irademiz tamdır. Hiçbir konuda taviz verilmeyecek.

Terörist kimlikli insanların sıfatı şu anda taşıdıkları ne olursa olsun, karşılığında devletin hukukunu görecekler ve tavizsiz şekilde mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: AA