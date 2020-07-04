Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol vermeme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol vermeme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti. Tabancaya mermiyi süren kişi, tartıştığı kişiyi silahın kabzasıyla vurarak ve tekme atıp, darbetti.

Olay, dün Çayırova Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 aracın sürücüsü tartışmaya başladı. Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredekiler, tartışmayı sonlandırmak için araya girdi. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler kendilerini korumak için uzaklaştı. Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, kabzasıyla vurarak darbetti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan kişi de aracına binerken, olay yerinden uzaklaşıldı.Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı, görüntüleri izleyen polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA