Yol vermediğini öne sürdükleri otobüsün camını kırıp şoförü darbettiler

06.09.2019 11:51

BURSA'da 3 kişi, yol vermediği gerekçesiyle önünü kestikleri belediye otobüsünün camını kırıp, şoförü Gökhan Bağcı'yı (35) darbetti. Darp raporu alan Bağcı, kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 JBK 70 plakalı otobüsün şoförü Gökhan Bağcı, caddeye çıkmak isteyen otomobile korna çaldı. Bağcı'nın kendilerine yol vermediğini öne süren otomobildeki 3 kişi, otobüsün önünü kesti. Aşağı inen 3 kişi, otobüsün camını kırıp Gökhan Bağcı'yı darbetti. Çevre sakinlerinin araya girmesinin ardından 3 şüpheli, otomobillerine binip uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bağcı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağcı, yapılan müdahalenin ardından darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gökhan Bağcı, otomobilin drift yaparak caddeye çıkmaya çalıştığını belirterek, "Yol verme tartışmasından dolayı 3 kişi önce otobüsün camını kırdı, sonra beni darbetti. Daha sonra kaçtılar, şikayetçiyim" dedi.

Bağcı'nın şikayeti üzerine polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA