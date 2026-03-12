'Yol verme' tartışmasında üç çocuk babasını öldüren firari 2 şahıs yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019 yılında 'yol verme' tartışmasında kavga ettikleri şahsın ölümüne neden olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Temmuz 2019 tarihinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik olayında, yol verme tartışması sonucu meydana gelen kavgada Gökhan Çobancı isimli şahsın hayatını kaybettiği olayın şüphelileri olan ve 2024 yılından bu yana firari bulunan C.C. ve S.K. adlı 2 şahıs Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.C. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı