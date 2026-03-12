Haberler

"Yol verme" tartışmasında üç çocuk babasını öldüren firari 2 şahıs yakalandı

'Yol verme' tartışmasında üç çocuk babasını öldüren firari 2 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019 yılında 'yol verme' tartışmasında kavga ettikleri şahsın ölümüne neden olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 2 şahıs yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019 yılında 'yol verme' tartışmasında kavga ettikleri şahsın ölümüne neden olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Temmuz 2019 tarihinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik olayında, yol verme tartışması sonucu meydana gelen kavgada Gökhan Çobancı isimli şahsın hayatını kaybettiği olayın şüphelileri olan ve 2024 yılından bu yana firari bulunan C.C. ve S.K. adlı 2 şahıs Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.C. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü