'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.

BOLU'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gerede ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti. Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, taksici hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title